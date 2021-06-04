Около 5 тыс. семей воспользовались такой возможностью с начала программы господдержки, в том числе 366 семей в этом году.
Стало известно куда выборжане тратят средства материнского капитала. Большинство молодых семей направляют средства на улучшение жилищных условий, сообщают в администрации Ленобласти. Господдержкой с начала реализации программы воспользовались 4 984 семьи, в том числе 366 семей в этом году.
Следующим по популярности направлением для траты материнского капитала в Выборгском районе стало образование. С 2007 года на обучение детей было подано 1 523 заявления, в то время как 2021 году – 64.
С момента реализации программы сертификат на второго и последующих детей получили 10 960 семей выборжан.
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