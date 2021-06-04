Жители Выборга выбрали территорию для благоустройства

В ходе электронного голосования победил проект по благоустройству участка Батарейной горы.

В ходе электронного голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» свое мнение на единой федеральной онлайн-площадке выразили 7780 выборжан. Это — один из самых высоких показателей в Ленобласти.

«Хочу поблагодарить всех, кто отдал голос за ту или иную территорию, за проявленную активность. Жители Выборга в очередной раз показали свое неравнодушие и любовь к родному городу!», — сказал глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов.

Ознакомиться с результатами голосования можно на сайте.

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Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.