Только четыре водоёма на 37 запланированных пляжах в Ленинградской области безопасны для людей.

Ведущий дерматолог Минздрава РФ в Северо-Западном округе Денис Заславский в интервью «ЛенТВ24» рассказал, чем может закончиться для петербуржцев и жителей Ленобласти купание в загрязнённых водоемах.

По его словам, это грозит кишечными инфекциями, холерой, дизентерией и различными высыпаниями. Кроме того, такая вода обостряет уже имеющиеся у человека хронические инфекции.

«Существуют индивидуальные особенности каждого из нас, и для каких-то сопутствующих хронических заболеваний это может явиться провоцирующим фактором», — пояснил Заславский.