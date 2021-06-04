В Петербурге намерены запретить движение электросамокатов по тротуарам

Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев предложил запретить передвижение на электросамокатах по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам. Соответствующее предложение он направил в Смольный.

Он отметил, что в последний месяц участились случаи наезда самокатчиков на пешеходов. Только за два дня в Петербурге после столкновения с самокатами госпитализировали троих детей с тяжелыми травмами.

“Количество пострадавших в таких столкновениях детей скоро сравняется с количеством детей пострадавших в ДТП. Ситуация требует незамедлительного принятия мер по ограничению использования электросамокатов на тротуарах и в других местах, где пешеходы имеют преимущество”, — говорится обращении парламентария.

Тем временем в Петербурге уже ограничили скорость самоката до 15 км/ч. Превышение скорости будет караться штрафом. Такие же меры были приняты и в Выборге. Теперь, в наиболее привлекательных для туристов зонах города электросамокатчики смогут “разгоняться” только до 10 км/ч, на остальной части города — до 15 км/ч. В парках и скверах движение будет запрещено.