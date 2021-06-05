Населенные пункты Ленобласти, где 5 июня выявлены 89 новых заражения COVID-19

Автор: Анастасия Щербакова
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 89 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+1), Заборье (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+2), Курковицы (+1), Сельцо (+1), Торосово (+1).
  • Волховский район: Сясьстрой (+1), Паша (+1), Новая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+4), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+3), пгт. им. Свердлова (+1), Дранишники (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+2), Рощино (+1), Ольшаники (+2), Поляны (+1), Приморск (+1), пгт. Лесогорский (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+2), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+3), Сяськелево (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Елизаветино (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2).
  • Кировский район: Кировск (+1), Шум (+1), Мга.
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Рассвет (+1).
  • Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Копорье (+1).
  • Лужский район: Луга (+2), Оредеж (+1), Скреблово (+1).
  • Подпорожский район: Усланка (+1).
  • Приозерский район: пгт. Кузнечное (+2), Суходолье (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+4).
  • Тихвинский район: Тихвин (+7), Бор (+2).
  • Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+2), Сельцо (+1), Аннолово (+1).
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