По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 89 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+1), Заборье (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Курковицы (+1), Сельцо (+1), Торосово (+1).
- Волховский район: Сясьстрой (+1), Паша (+1), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+4), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+3), пгт. им. Свердлова (+1), Дранишники (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2), Рощино (+1), Ольшаники (+2), Поляны (+1), Приморск (+1), пгт. Лесогорский (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+3), Сяськелево (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Елизаветино (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+1), Шум (+1), Мга.
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Рассвет (+1).
- Ломоносовский район: Новогорелово (+1), Копорье (+1).
- Лужский район: Луга (+2), Оредеж (+1), Скреблово (+1).
- Подпорожский район: Усланка (+1).
- Приозерский район: пгт. Кузнечное (+2), Суходолье (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+4).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Бор (+2).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+2), Сельцо (+1), Аннолово (+1).