В Петербурге пожарные эвакуировали из полыхающей квартиры женщину с двумя детьми

Автор: Анастасия Щербакова
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Пожар в квартире в Кировском районе Петербурга произошёл в субботу, 5 июня. Погорельцев вытаскивали с балкона с помощью лестницы.

В Петербурге пожарные эвакуировали из полыхающей квартиры женщину с двумя детьми пострадали дети, пожар, Петербург, мчсФото: группа "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург"
В Петербурге пожарные эвакуировали из полыхающей квартиры женщину с двумя детьми пострадали дети, пожар, Петербург, мчсФото: группа "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург"
В Петербурге пожарные эвакуировали из полыхающей квартиры женщину с двумя детьми пострадали дети, пожар, Петербург, мчсФото: группа "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург"

Как сообщил портал Фонтанка со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в районе половины первого часа дня. Горела квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома на проспекте Стачек, 46.

В МЧС отметили, что троих пострадавших спасли при помощи пожарной лестницы. Дорожное движение по проспекту Стачек в настоящее время затруднено.

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