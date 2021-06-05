В Петербурге пожарные эвакуировали из полыхающей квартиры женщину с двумя детьми

Пожар в квартире в Кировском районе Петербурга произошёл в субботу, 5 июня. Погорельцев вытаскивали с балкона с помощью лестницы.

Фото: группа "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" Фото: группа "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" Фото: группа "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург"

Как сообщил портал Фонтанка со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в районе половины первого часа дня. Горела квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома на проспекте Стачек, 46.

В МЧС отметили, что троих пострадавших спасли при помощи пожарной лестницы. Дорожное движение по проспекту Стачек в настоящее время затруднено.