В Петербурге пожарные эвакуировали из полыхающей квартиры женщину с двумя детьми

Пожар в квартире в Кировском районе Петербурга произошёл в субботу, 5 июня. Погорельцев вытаскивали с балкона с помощью лестницы.
Фото: группа "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург"
Фото: группа "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург"
Фото: группа "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург"
Как сообщил портал Фонтанка со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в районе половины первого часа дня. Горела квартира на четвёртом этаже пятиэтажного дома на проспекте Стачек, 46.
В МЧС отметили, что троих пострадавших спасли при помощи пожарной лестницы. Дорожное движение по проспекту Стачек в настоящее время затруднено.
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04.06.2021 96