Названа вероятная причина пожара на проспекте Стачек в Петербурге

Причиной пожара в квартире на проспекте Стачек, откуда была эвакуирована женщина и двое детей, мог стать электросамокат, стоявший на зарядке. Также появилась информация об еще одном пострадавшем.

Видео с места ЧП опубликовали ранее в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

По последней информации в происшествии пострадал также и мужчина, получивший ожоги 8 % тела. Его госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

Ранее мы писали, что в результате пожара 26-летняя женщина и два мальчика возрастом 3 и 5 лет получили отравление углекислым газом.