Сергей Перминов прокомментировал открытие памятника Александру III в Гатчине

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов отметил важность открытия памятника Александру III в столице Ленинградской области.

«В этом году региональным парламентом с подачи губернатора Ленобласти Александра Дрозденко было принято решение по включению Гатчины в столицу Ленобласти. Мы возвращаем с одной стороны дань традиции, ведь Гатчина была столицей при Павле I, а с другой стороны – очень символично, что памятник именно Александра III. Ведь именно во времена его правления, пока царь удил рыбу, в Европе все замолкали и не принимали никаких решений», – рассказал Сергей Перминов.

Сергей Перминов отметил, что недооценить вклад Александра III в развитие России сложно — страна находилась в постоянном развитии и оказывала влияние на мировое сообщество того времени:

«Современная Россия восстанавливает свое значение и влияние во многих отраслях. В том числе, и цифровых, и связанных с развитием новых источников топлива, как водород в Ленобласти, и, например, именно в России первыми зарегистрировали вакцину от коронавируса. Мы во многих отраслях являемся первыми. Эти эпохи, если их связать через Александра III, как мне кажется, показывают – восстанавливается историческая справедливость. Мы – нация, народ, у которого есть традиции. Мы – те, кто мыслят на перспективу».