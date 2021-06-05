Названа дата проведения следующего Петербургского экономического форума

Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) запланирован на июнь 2022 года.

Об этом в субботу, 5 июня сообщает ТАСС со ссылкой на Антона Кобякова, советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума. Предварительно известно, что масштабное экономическое мероприятие запланировано на начало июня 2022 года.

«25-й юбилейный ПМЭФ пройдет в начале июня следующего года», — поделился Антон Кобяков.

Ранее мы писали, что на прошедшем Петербургском экономическом форуме Ленобласть за два дня мероприятия заключила соглашений на 1,3 трлн рублей.