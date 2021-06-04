Ленобласть за два дня ПМЭФ подписала 29 соглашений на более чем 1,3 трлн рублей

Ленинградская область за два дня Петербургского международного экономического форума подписала 29 соглашений.

Объем инвестиций составил 1 трлн 32 млрд 36 млн рублей, сообщают “Невские новости” со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Всего делегация региона на полях форума провела около 20 встреч с представителями различных компаний и зарубежных стран.

В частности, подписаны соглашения с ООО «Ориент Продактс» на 848 млн рублей, ООО «БлокФайер технологии пожаротушения» на 138 млн рублей, Группой Компаний «Евроинвест Девелопмент», ООО «Молочная культура» на один миллиард рублей, с АО «Компания Колос» за 4,5 млрд. рублей, АО «Горки Гольф клуб» на строительство курорта в Ломоносовском районе, АО «ЕвроХим» на 132 млрд рублей и «Фосфарго» на миллиард, «Питерпром ПК» о переезде производства из Северной столицы, с ООО «ИнвестБугры» на 10 млрд рублей, «Карматех» на 300 млн рублей, АО «РусГазДобыча» на почти 900 млрд рублей.