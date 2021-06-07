Ежегодный фестиваль пройдет под девизом «Ты — прекрасная реальность».

В Вырице 8, 9 и 10 июня пройдет ежегодный фестиваль «Летние дни детской литературы в Вырице – 2021». В рамках фестиваля проведут встречи с известными российскими детскими писателями, открытые лекции, дискуссии и полезные практикумы.

Девиз фестиваля в этом году «Ты — прекрасная реальность». В первый день мероприятия впервые проведут «Ясновский день». Его посвятят творчеству российского поэта, переводчика и детского писателя Михаила Яснова. Также для самых юных читателей Вырицкой библиотеки запустят «Книжный сад для малышей». Его маленькие читатели проведут с российской поэтессой Анастасией Орловой.

На второй день соберутся все самые известные российские детские писатели поэты на уличном фестивале «Читательская улыбка летом, или книга на каникулах». На встрече затронут вопросы будущего литературы для детей. «Открытые летние студии» станет продолжением программы дня, в нём настоящие мастера слова научат детей писать свои истории и погружаться в свой текст.

«Лаборатория антропологических исследований чтения» завершит трехдневную программу фестиваля. На нём специалист научит школьников о книге, как основе диалога и взаимодействия в семье, а также научит формировать семейную библиотеку.