В Ленобласти подвели итоги конкурса профессионального исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств «Музыкальный Олимп».

В 2021 году в конкурсе приняли участие 68 преподавателей из 16 детских школ искусств Кировского, Выборгского, Тосненского, Тихвинского, Гатчинского, Лужского, Всеволожского, Киришского и Ломоносовского районов.

Гран-При в номинации «Камерный ансамбль» удостоены Алексей Ужегов из Агалатовской школы искусств и Татьяна Быстрова из Коммунаровской детской школы искусств, в номинации «Вокальный ансамбль» победил вокальный ансамбль «Астерия» из Кировской детской музыкальной школы, в номинации «Концертмейстерское мастерство» лучшим признан Михаил Огороднов ─ педагог Войсковицкой детской школы искусств.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре. Также тихвинский коллектив «Dance Art Plus» и ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара поделили между собой Гран-при VI открытого хореографического фестиваля-конкурса «Новое вдохновение»

Обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев. А Арман Саргсян покорил судей областного конкурса юных вокалистов своим исполнением романса «Сквозь нависшие туманы» и неаполитанской песни «Мореходы».