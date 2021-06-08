Росстат оценил годовую инфляцию в мае в 6,02%

В мае этого года инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 6,02%, о чем проинформировал Росстат. Как отмечается, последний раз годовая инфляция преодолела порог в 6,0% в октябре 2016 года (6,1%).

Так, в годовом выражении инфляция к концу апреля составила 5,53%, и 5,79% к концу марта (что стало максимумом с ноября 2016 года), а также 5,67% – к концу февраля.

Как передает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата, к концу января инфляция достигла 5,19%, к концу декабря показатель стал меньше: 4,91%.

И уже в мае инфляция ускорилась до 0,74% с 0,58% в апреле после 0,66% в марте, 0,78% в феврале и 0,67% в январе.

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В течение периода с января по май цены выросли на 3,48%. При том, что за январь-май 2020 года рост цен был существенно ниже: 2,40%.