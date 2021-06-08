Следком возбудил уголовное дело после жалоб на детский лагерь «Мечта» в Приозерском районе

Следком возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о нарушениях в детском лагере «Мечта» в Приозерском районе Ленобласти.

Следователи уже осмотрели лагерь. Сейчас ведутся обыски в коммерческих и государственных организациях, где изымается документация, представляющая интерес для следствия. Пока уголовное дело заведено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в летнем оздоровительном лагере.

В пресс-службе ведомства сообщают, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего и действиям ответственных должностных лиц.

Накануне в СМИ появилась публикация о том, что в «Мечте» нет вожатых и воспитателей, а дети подвергаются насилию со стороны группы воспитанников.

Ранее мы сообщали, что всего в этом году на территории Ленобласти будут работать 510 детских лагерей. Также в России стартовала программа детского туристического кешбэка, в рамках которой родители смогут вернуть назад 50% от стоимости путевки в детские лагеря. В Ленобласти к этой программе подключились уже 29 детских лагерей.