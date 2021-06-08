Президент Франции подошел к ограждению, чтобы поприветствовать граждан, однако не рассчитал народной любви: неизвестный попытался нанести удар по лицу политика, но был быстро нейтрализован.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время рабочей поездки стал жертвой неизвестного человека, который нанес пощечину политику. Происшествие попало на видеозапись. Место действия разворчаивается во время рабочей поездки в департаменте Дром, в рамках скорой предвыборной компании президента.

Президент Франции подошел к ограждению, чтобы поприветствовать граждан, однако не рассчитал народной любви: неизвестный попытался нанести удар по лицу политика, но был быстро нейтрализован службой безопасности.

Мотивы и личность нападавшего неизвестны. В Елисейском дворце подтвердили случившееся, однако назвали это не пощечиной, а попыткой ее нанести.