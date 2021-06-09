Опасные «связи»: 12-летняя петербурженка попала в больницу после секса

Половой акт был по обоюдному согласию двух детей.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, в Детскую больницу №5 имени Филатова поступила 12-летняя девочка. Полиция сообщает, что она занялась любовью с 13-летним мальчиком по обоюдному согласию. Медики поставили диагноз — ранняя половая жизнь.

Отмечается, что заявление от родителей девочки не поступало. Семья полная, на учёте не состоит.

По факту произошедшего будет проведена проверка.