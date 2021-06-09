Сосновый Бор готовится перейти в “желтую” зону по COVID-19

Администрация Соснового Бора готовит обращение на имя Александра Дрозденко о переводе города в “желтую” зону по COVID-19. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости.

По данным на 8 июня, в Сосновом Бору зарегистрировано 6 404 случаев COVID-19. За последний месяц заболеваемость выросла в несколько раз, в основном растет число заболевших среди пенсионеров и детей.

В связи с этим все спортивно-массовые и культурные мероприятия в закрытых помещениях отменяются, уменьшается и количество участников. Также планируется возобновить дезинфекцию детских и спортивных площадок. В дневном стационаре городской медсанчасти приостановили плановую госпитализацию.

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В ЦМСЧ-38 добавили, что с начала кампании прививку от коронавируса сделали 10 619 жителей Соснового Бора, это лишь 18,8% от взрослого населения.

Тем временем в Ленобласти планируется ужесточение антиковидных мер. А в Лужской больнице открыли дополнительные койки для больных COVID-19.