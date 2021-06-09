В Лужской больнице открыли дополнительные койки для больных COVID-19

На данный момент пациентов с коронавирусом принимают на 1181 койке в Ленобласти.

Свободными остаются 260 мест, в том числе в палатах реанимации — 89. Сейчас в стационарах Ленобласти находится 316 пациентов с внебольничной пневмонией и 605 — с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 85 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 9 июня. Всего же за весь период в Ленобласти зарегистрировано 45 961 случаев подтвержденного COVID-19.

Отметим, что единственный эффективный способ приостановить рост заболеваемости — это сделать прививку, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Сегодня в регионе пункты вакцинации развернуты в каждом районе, работают выездные бригады. Расписание работы пунктов размещены на сайтах больниц. Также записаться на вакцинацию можно через сайт Госуслуг. На сегодняшний день в Ленинградской области привито 199 828 человек.

Напомним, что в рамках специального проекта «Год с коронавирусом» правительство Ленобласти рассказывает об уникальном вкладе Тосненской, Тихвинской и Кировской больниц, а также областных ветеринаров в борьбу с COVID-19.