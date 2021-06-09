Кратковременный дождь и до +27 градусов ожидаются в Ленобласти 10 июня

В четверг, 10 июня, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Согласно сообщениям синоптиков, ночь в регионе пройдет без существенных осадков. Днем местами, преимущественно на востоке, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +6…+11°C, местами у водоемов до +14°C, днем +22…+27°C. Ветер северо-восточный ночью 1-5 м/с, днем 3-8 м/с.

Напоминаем, что сегодня, 9 июня, в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение. В южных и восточных районах региона ожидаются грозы, местами ливни и град.