Видеоблогера Дмитрия Ларина задержали по делу Хованского для допроса

По последним данным Ларин находится на допросе в Следственном комитете в качестве свидетеля в Петербурге.

Сообщается, что популярного YouTube-блогера и рэп-исполнителя Дмитрия Ларина вызвали на допрос по делу Юрия Хованского в качестве свидетеля. Об этом сам Ларин написал в своем Telegram-канале:

«Докладываю обстановку: СК, допрос, свидетель. Пять процентов на телефоне, могу пропасть. В отделе зарядки от iPhone нет».

Ранее стало известно, что 8 июня в квартире блогера Юрия Хованского прошли обыски, после чего его увезли в отдел полиции. Позже он на видео признал вину в оправдании терроризма и раскаялся.