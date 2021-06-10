Беглого призывника из Пикалево задержали на юго-западе Петербурга

По информации ivbg.ru, 9 июня около 07:00 возле 12-этажного дома на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге задержан 21-летний житель Пикалево Бокситогорского района.

Ему вменяют ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от военной службы). По предварительным данным, повестки из районного военкомата он игнорировал с февраля 2020 года.

В декабре он был объявлен в федеральный розыск. Задержанного доставили в отдел полиции Красносельского района Санкт-Петербурга.