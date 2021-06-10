СМИ: бывшего кандидата в депутаты из Сертолово задержали по подозрению в педофилии

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти задержали несостоявшегося депутата, его подозревают в педофилии.

В полицию обратилась 38-летняя мать пострадавшей. Она заявила, что вечером 8 июня у одного из домов на Парковой улице в Сертолово неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 11-летней дочери, после скрылся, сообщает 78.ru.

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01.06.2021 829

Полицейские задержали подозреваемого по “горячим следам”, им оказался 55-летний безработный мужчина. Известно, что в 2014 и 2016 годах он выдвигался в совет депутатов Сертолово и ЗакСа Ленобласти, но ни разу не был избран. 

Мужчину задержали и поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

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