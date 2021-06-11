В конце мая стали известны итоги Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал», где студентка четвертого курса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Марта Муратова из Киришей стала обладательницей золотой медали по направлению «Транспорт». Редакция Ivbg.ru связалась с победительницей и узнала, как проходили соревнования и какие дальнейшие планы у будущего специалиста в своей сфере.

Вам будет интересно Студентка из Ленобласти стала золотой медалисткой Всероссийской олимпиады «Я-профессионал» Студентка четвертого курса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Марта Муратова из Киришей в Ленинградской области получила золотую медаль Всероссийской... 09.06.2021 204

Регистрация на участие проходила с 8 октября по 24 ноября 2020 года. Мероприятие включало в себя два этапа: отборочный — с 27 ноября по 13 декабря 2020 года и заключительный — с середины февраля по конец апреля — состоящий из полуфинала и финала олимпиады.

Как проходила подготовка к олимпиаде?

Готовилась самостоятельно.

Как прошли соревнования среди студентов для вас?

Олимпиада проходила в дистанционном формате с использованием платформы Яндекс.Контест.

Возникли ли сложности в процессе?

Сложностей в плане организации точно не было. Подготовка к полуфиналу и финалу заняла немало времени, но это было безумно интересно, ведь мне пришлось столкнуться с тем, о чем я даже не слышала.

Олимпиада длилась в течение восьми месяцев, как проходило ожидание результатов?

Да, очень длительный процесс. Ожидание всегда проходило волнительно, результаты каждого этапа приходилось ждать больше месяца.



В качестве приза можно выбрать что-то одно или доступны все виды награждения для победителя? Вы выбрали льготу при поступлении? Почему?

Льгота при поступлении это один из трех составляющих приза. Также денежная премия и внесение в Национальную базу, где можно найти стажировку и, в дальнейшем, работу в крупных компаниях страны.

Что вас больше всего привлекает в вашем учебном направлении?

Меня привлекает новизна рассматриваемых вопросов и их актуальность.

Какие дальнейшие планы в течение года?

Посетить форум «Россия — страна возможностей» в Москве. Поступление в магистратуру. Освоение новых программ для имитационного моделирования транспортных узлов, сетей. Стажировки по направлению.

Какие цели вы ставите перед собой как будущий специалист в сфере «Транспорта»?

Постоянное развитие компетенций. За моими плечами выигранный в составе команды Политехнического университета кейс-чемпионат «Новые люди-новый транспорт» от комитета по транспорту Спб, это был первый шаг на пути к профессионализму. Но путь обещает быть длинным.



Чем увлекаетесь в свободное от учебы время?

Изучаю зарубежный опыт проектирования транспортных систем и осваиваю новые методики.

Есть ли у вас фраза-мотиватор, которой вы можете поделиться с молодыми специалистами?

Пробуй, ничего не потеряешь, но многое можешь получить!



Отметим, что Марта Муратова заработала за прохождение олимпиады — 180 баллов. Серебряный медалист в направлении «Транспорт» не добрал до нужного результата три балла.