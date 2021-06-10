Дрозденко поручил разобраться в обстоятельствах нападения алабая в Новом Девяткино

Александр Дрозденко поручил разобраться в ситуации с нападением алабая на йоркширского терьера в Новом Девяткино. Огромный пес растерзал собачку на глазах у детей и взрослых.

На чудовищный инцидент обратил внимание губернатор Ленобласти.

«Дал поручение ветеринарной службе провести с привлечением прокуратуры и ГУВД все необходимые действия», — говорится в комментарии к посту в Instagram.

Автор поста написал, что алабай живет в загоне на автостоянке. И время от времени вырывается из вольера, нападая на других собак и людей. Хозяева стоянки отрицают свою вину, говорят «так получилось».