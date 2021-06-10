В Петербург прибыла российская сборная на Евро-2020

Российская национальная сборная в четверг,10 июня прибыла в Северную столицу из Москвы для участия в чемпионате Европы по футболу. Первый матч нашей команды состоится уже 12 июня.

Фото: аккаунт сборной России в Твиттер Фото: аккаунт сборной России в Твиттер

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 10 июня со ссылкой на пресс-службу команды. Встречи отечественной сборной пройдут 12 июня с Бельгией, а с командой Финляндии — 16-го июня.

В четверг днём сборная России провела последнюю перед турниром тренировку в подмосковном Новогорске.

Ранее стало известно, чья сборная первой прибыла в Петербург на будущие матчи Евро-2020. Ей стала команда Словакии.