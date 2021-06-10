Блогера Юрия Хованского заключили в СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга в четверг, 10 июня отправил под стражу блогера-миллионника Юрия Хованского по делу о призывах к терроризму и его оправданию.

Об этом в четверг, 10 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Юрий Хованский заключен под стражу по ходатайству Следственного комитета.

При этом, сам блогер просил домашний арест или запрет определенных действий. Также сообщается, что он частично признал вину, но причастность к пропаганде терроризма отрицает.

«Удовлетворить ходатайство, избрать меру пресечения до 9 августа 2021 года», — постановила судья.

Ранее стало известно, что 8 июня в квартире блогера Юрия Хованского прошли обыски, после чего его увезли в отдел полиции. Позже он на видео признал вину в оправдании терроризма и раскаялся.