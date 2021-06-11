В Лодейнопольском районе разводятся чаще, чем женятся

Как сообщает газета «Лодейное поле», Лодейнопольский отдел ЗАГС за май 2021 года зарегистрировал 13 разводов. В брак вступили четыре пары.

Однако отмечена положительная динамика рождаемости. С начала 2021 года в Лодейнопольском районе родились 84 ребенка. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 64 новорожденных.

Согласно статистике смертности, за пять месяцев 2021 года в Лодейнопольском районе умерли 264 человека. За аналогичный период 2020 года ушли из жизни 225 человек.