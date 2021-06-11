Часовню Петра и Павла собирают в Подпорожском районе – фото

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, в деревне Заозерье Подпорожского района 11 июня начнется сборка часовни Петра и Павла.

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11.06.2021 30

Деревянную часовню специалисты реставрировали в Кириллове несколько месяцев. Сейчас памятник XVIII века уже привезли на историческое место.

Были заменены венцы и тес, произведена сборка сруба. Реставраторам удалось сохранить часть старинных бревен. Работы по сборке часовни будут завершены до конца 2021 года.

Петра и Павла
Петра и Павла
Петра и Павла
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