Молодые парламентарии обсудили фестивали на выездном семинаре в Приозерске

Выездной семинар для молодежного парламента Законодательного собрания Ленинградской области прошел 10 июня.

В ходе мероприятия представители власти обсудили и протестировали два предстоящих фестиваля, которые пройдут летом в Ленинградской области – «День детства» и «Вело-47».

Фестивали в 2021 году будут проводить уже в третий раз. В 2020 году к ним присоединились 10 районов региона. В этот раз они пройдут в 18 районах Ленинградской области.

Также молодые парламентарии протестировали велосипедный маршрут длиной в 5,5 километра по живописной местности Приозерска.