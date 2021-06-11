Молодые парламентарии обсудили фестивали на выездном семинаре в Приозерске

Выездной семинар для молодежного парламента Законодательного собрания Ленинградской области прошел 10 июня.
В ходе мероприятия представители власти обсудили и протестировали два предстоящих фестиваля, которые пройдут летом в Ленинградской области – «День детства» и «Вело-47».
Фестивали в 2021 году будут проводить уже в третий раз. В 2020 году к ним присоединились 10 районов региона. В этот раз они пройдут в 18 районах Ленинградской области.
Также молодые парламентарии протестировали велосипедный маршрут длиной в 5,5 километра по живописной местности Приозерска.
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