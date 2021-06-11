Жители Кировска выходят на старты ГТО

В Кировском районе в рамках проекта «Спорт – норма жизни!» стартует серия сдачи нормативов ГТО.

Свои силы могут попробовать все в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Выполнение нормативов пройдет по следующему графику:

— 16.06 в 11:00 ОФП (МАУ «СЗК»)

— 20.06. в 12:00 плавание (бассейн, г. Кировск)

— 23.06. в 10:00 бег (стадион им. Ю. А. Морозова)

— 25.06 в 11:00 метание и стрельба (стадион Кировской СОШ № 1)

— Кросс принимается по отдельной договорённости.

Записаться на сдачу норм ГТО нужно в Центре тестирования ВФСК ГТО Кировского района (тел. +7 (921) 344-43-24), а с собой необходимо иметь медицинскую справку и согласие (для несовершеннолетних).

Отметим, что в минувшем 2020 году лидерами регионального рейтинга по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» стали Волховский, Киришский и Тихвинский районы.

Всего в 22 центрах тестирования Ленобласти нормы ГТО сдали 5 188 атлетов, из них 2 882 человек получили знаки отличия. Помимо этого в 2020 году областные спортсмены завоевали бронзу на первом Фестивале чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и получили сертификат на комплект спортивного оборудования. Его уже установили в спортзале «Фаворит» Выборга.