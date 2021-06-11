Жители Ленобласти рассказали, какой доход им нужен для финансовой независимости

Для финансовой независимости необходим доход в 74.9 тыс. руб. Об этом свидетельствует исследование СК «Сбербанк страхование жизни».

Чтобы обрести финансовую независимость, необходимо иметь достойную зарплату, заявило 82% россиян. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, — у москвичей (104.4 тыс. руб.), жителей Санкт-Петербурга (98.5 тыс. руб.) и Владивостока (92.7 тыс. руб.).

По мнению россиян, финансово независимый человек выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявило 64% респондентов), живёт в собственном жильё (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).

При этом 63% жителей крупных и средних российских городов считают себя финансово независимыми. Финансово независимыми считают себя 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего такую оценку собственного благосостояния дают 40–50 летние — 73% опрошенных в этой возрастной группе. Больше всего людей, относящих себя к финансово независимым, живёт в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%).

Для трети россиян (33%) важным пунктом для достижения независимости являются накопления. Самая высокая оценка накоплений, необходимых для материальной свободы, — у жителей Москвы (6.39 млн руб.), Кемерова (4.2 млн руб.) и Санкт-Петербурга (4.12 млн руб.). В среднем по стране эта сумма составляет 3.4 млн руб.

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Для 32% важным является наличие недвижимости для сдачи её в аренду, для 25% — собственный бизнес, для 17% — возможность копить и инвестировать. При этом молодёжь (18–30 лет) чаще других рассчитывает на собственное дело (50%) и доход от сдачи недвижимости в аренду (42%), старшее поколение (50–60 лет) — на достойную зарплату (89%), 30–40-летние — на накопления (43%).