Тосненским дзюдоистам вручили новые кимоно в награду за победы

Воспитанники Тосненской спортивной школы Олимпийского Резерва по Дзюдо завоевали призовые места на первенствах и чемпионатах Ленобласти и северо-запада, а также в летней спартакиаде России.

Таковы итоги прошедшего спортивного сезона. С победами ребят поздравил глава Тосненского городского поселения Александр Канцерев.

«Благодаря мудрости и знаниям тренеров, упорству и трудолюбию воспитанников наши дзюдоисты известны не только на уровне региона, но и достойно представляют нашу страну на международных соревнованиях», ― отметил Александр Канцерев.

Напомним, что подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».