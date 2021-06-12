В Заксобрании Ленобласти скорбят об умершем Ильдаре Гилязове

Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов умер от осложнений коронавируса.

По информации пресс-службы Законодательного собрания Ленинградской области, Ильдар Гилязов был депутатом Заксобрания Ленобласти трех созывов.

Он долгие годы проработал в Ленинградской области и с ноября 2020 года возглавлял администрацию Выборгского района.

По словам председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина, Ильдар Фагимович обладал авторитетом среди коллег и пользовался уважением граждан.

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Председатель отметил, что Гилязова запомнят принципиальным, мужественным и сильным духом человеком. Он был требовательным к себе и очень тактичным с окружающими, всегда с юмором и позитивным взглядом на мир.