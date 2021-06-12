Эриксен доставлен в госпиталь, он в сознании и в кислородной маске

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Организаторы просят подождать около 15 минут до следующей порции информации.

E3spnzAWUAEoEhI
Источник: twitter.com/mohamedelgazar4

Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.

Футболист находится в сознании и в кислородной маске.

Матч все еще отложен на неопределенный срок. Болельщики скандируют имя Эриксона в знак поддержки.

Вам будет интересно
Кристиан Эриксен упал без сознания на матче Финляндия - Дания ЕВРО-2020
Полузащитнику сборной Дании стало плохо во время матча. ﻿ Во время матча Дании против Финляндии, датский полузащитник Кристиан Эриксен («Интер») упал на...
12.06.2021 201
Автор