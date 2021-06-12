Эриксен доставлен в госпиталь, он в сознании и в кислородной маске

Организаторы просят подождать около 15 минут до следующей порции информации.

Кристиан Эриксен («Интер») упал на газон и потерял сознание во время матча Дания — Финляндия на ЧЕ-2020.

Футболист находится в сознании и в кислородной маске.

Матч все еще отложен на неопределенный срок. Болельщики скандируют имя Эриксона в знак поддержки.