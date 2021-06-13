Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 101 новый зараженный 13 июня

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 101 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 13 июня.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+4), Павловские Концы (+1), Черницы (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Извара (+1), Терпилицы (+1), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+3).
- Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+2), Кудрово (+3), Новое Девяткино (3), Токсово (+1), Бугры (3), Гарболово (+2), Рахья (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Рощино (+1), Приморск (+1), Дятлово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+5), Войсковицы (+1), Малое Верево (+1), Коммунар (+1), Новый Свет (+1), Раболово (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Александровская Горка (+1).
- Киришский район: Глажево (+2), Кириши (+2).
- Кировский район: Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Мошкино (+1), Алеховщина (+1), Рассвет (+1), Чашковичи (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Санино (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Дивенская (+1).
- Подпорожский район: Вознесенье (+2), Важины (+2).
- Приозерский район: Сосново (+1), Саперное (+1), Громово (+1), Кузнечное (+1), Отрадное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+8), Мелегежская Горка (+2).
- Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+1), Лисино-Корпус (+1), Сельцо (+1).