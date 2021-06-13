Из горящего девятиэтажного дома в Волхове эвакуировали 19 человек – двое пострадали

Пожар охватил 12 квадратных метров комнаты на третьем этаже девятиэтажного жилого дома, расположенного в Волхове.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 12 июня в 13:05. На место прибыли 16 пожарных и четыре спецмашины. Пожар был потушен в 13:39 – менее чем за час.
Из дома во время тушения пожара спасатели вывели 10 человек. Еще семерых эвакуировали при помощи спасательных устройств. Из горящей квартиры двое мужчин выбрались сами, их госпитализировали.
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13.06.2021 46