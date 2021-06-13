После пожара в Волхове в реанимацию попали два пожилых человека – подробности

Как сообщал ivbg.ru, из горящего девятиэтажного дома в Волхове эвакуировали 19 человек. Пожар охватил 12 квадратных метров комнаты на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Из дома во время тушения пожара спасатели вывели 10 человек. Еще семерых эвакуировали при помощи спасательных устройств. Из горящей квартиры двое выбрались сами, их госпитализировали.

По уточненным данным, из горевшей квартиры дома выбрались 72-летняя женщина и 71-летний мужчина. Пенсионеры получили тяжелое отравление угарным газом и были помещены в реанимацию.