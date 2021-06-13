Водитель каршеринга завершил аренду в болоте возле Ракопежей – фото

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: возле деревни Ракопежи недалеко от Соснового Бора каршеринговый автомобиль оказался в кювете.

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13.06.2021 47

Брошенный автомобиль заметили местные жители. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. А там попал в болото, застрял в воде и грязи.

Автомобиль получил повреждения, помяты крыша, бампер и двери. Вытаскивать машину прибыл эвакуатор.

Ракопежей
Ракопежей
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