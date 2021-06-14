На семи трассах Ленобласти 14 июня будет затруднено движение

На федеральных трассах Ленинградской области в понедельник, 14 июня проводятся дорожные работы. Движение по ним будет частично ограничено.

Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, движение будет затруднено на следующих участках федеральных дорог:

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций сопряжения проезжей части с обочиной.

М—10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Выборг — Светогорск»:

— км 25-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная

— км 45-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

— км 0-37, транспортная развязка км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка и мойка ПЧ;

— км 0-37, транспортная развязка км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка разделительной полосы;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 34-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00, нанесение дорожной разметки.