Вертолеты Ми-8 задействованы на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Смоленской областей.
В небе над Санкт-Петербургом, Ленинградской, Псковской и Смоленской областях будут дежурить армейские вертолеты Ми-8. Их задача — мониторинг возможных очагов возгорания в связи с пожароопасной обстановкой. Использование вертолетов позволит быстро локализовать лесной пожар в дневное и ночное время суток.
Отмечается, что транспортный вертолёт Ми-8 будет работать на высоте до 800 м. Многоцелевой вертолет оснащен специальными водосливными устройствами ВСУ-5, которые способны сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды.
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