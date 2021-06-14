Вертолеты Ми-8 задействованы на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Смоленской областей.

В небе над Санкт-Петербургом, Ленинградской, Псковской и Смоленской областях будут дежурить армейские вертолеты Ми-8. Их задача — мониторинг возможных очагов возгорания в связи с пожароопасной обстановкой. Использование вертолетов позволит быстро локализовать лесной пожар в дневное и ночное время суток.

Отмечается, что транспортный вертолёт Ми-8 будет работать на высоте до 800 м. Многоцелевой вертолет оснащен специальными водосливными устройствами ВСУ-5, которые способны сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды.