В Гатчинском районе с 15 июня на мосту через реку Вайя вводится реверсивное движение

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

Причина изменений — начало капитального ремонта моста, который продлится до августа 2022 года.

В Ленобласти вводятся очередные ограничения на дороге, связанные с ремонтом. Начиная с 15 июня, в Гатчинском районе на 40-м километре дороги Р-23 будет введено реверсивное движение со светофорным регулирование. Причина изменений — начало капитального ремонта моста, который продлится до августа 2022 года. Об этом сообщают «Невские Новости».

Отмечается, что реверсивное движение транспорта будет организовано с ограничением скорости до 40 км/ч. Пешеходам разрешат проходить по одной стороне. Во время ремонтных работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и дорожные конуса.

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14.06.2021 89
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