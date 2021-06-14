Причина изменений — начало капитального ремонта моста, который продлится до августа 2022 года.

В Ленобласти вводятся очередные ограничения на дороге, связанные с ремонтом. Начиная с 15 июня, в Гатчинском районе на 40-м километре дороги Р-23 будет введено реверсивное движение со светофорным регулирование. Причина изменений — начало капитального ремонта моста, который продлится до августа 2022 года. Об этом сообщают «Невские Новости».

Отмечается, что реверсивное движение транспорта будет организовано с ограничением скорости до 40 км/ч. Пешеходам разрешат проходить по одной стороне. Во время ремонтных работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и дорожные конуса.