В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 15 июня ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
  • км 40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
  • км 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка решеток на тротуаре.

«Магистральная»:

  • км 45-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Вам будет интересно
В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
В деревнях, городах и поселках Ленобласти отремонтируют 407 улиц
Ремонт дорожного полотна пройдет за счет субсидий из областного дорожного фонда. Объем областных субсидий составил 1,1 млрд рублей, предполагается обновление 203...
10.06.2021 411

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
  • км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка проезжей части.
  • км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка разделительной полосы;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00 , очистка ПЧ от пыли и грязи.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

  • км 120-163, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия (выборочно).
Автор