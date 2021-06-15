В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 15 июня ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка решеток на тротуаре.

км 40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

«Магистральная»:

км 45-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Ремонт дорожного полотна пройдет за счет субсидий из областного дорожного фонда. Объем областных субсидий составил 1,1 млрд рублей, предполагается обновление 203...

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-121 «Сортавала»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка проезжей части.

км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка разделительной полосы;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;