Ремонт дорожного полотна пройдет за счет субсидий из областного дорожного фонда.

Объем областных субсидий составил 1,1 млрд рублей, предполагается обновление 203 км улиц. В ближайшее время муниципалитеты должны начать ремонтные работы.

Стоит отметить, что распределение средств носит заявительный характер и только местные власти определяют объекты для ремонта.

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Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.