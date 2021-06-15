За использование шипованных шин летом предлагают штрафовать

Ассоциация «Росасфальт», объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила штрафовать россиян за использование шипованных шин летом. Предложение направлено в ГИБДД, Минтранс и Госдуму.
Сейчас в России ездить на шипованных шинах в летние месяцы запрещено, однако никаких штрафов за это КоАП не предусмотрено. «Росасфальт» предлагает определить четкий период времени, когда можно использовать зимнюю резину в каждом регионе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст обращения.
Нарушителей предлагается штрафовать на 2 тысячи рублей, а также ограничить их скорость передвижения до 60 км/ч в городе и до 80 км/ч за городом. Дорожники объясняют такую меру ущербом, который шипы наносят покрытию.
Ранее сообщалось, что в России разработали новые правила проезда по платным дорогам, они касаются взимания платы за проезд. Планируется, что правила начнут действовать 1 сентября.