Глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья

Это приводит к перегреву рынка и росту цен на Черноморском побережье.
Из-за ограничения международного авиасообщения на курортах Черного моря в России сейчас находятся толпы туристов. И спрос ожидаемо превысил предложения. Из-за этого цены на курортах растут, как на дрожжах. Об этом предупредила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Руководитель Ростуризма также указала на нехватку на Черноморском побережье качественных отелей. И назвала главной задачей на ближайшее будущее увеличение количества «качественных, современных, круглогодичных отелей».
Туристы отмечают, что в Сочи, Адлере и на других курортах ощутимо взлетели цены не только за проживание в гостиничных номерах, но и на продукты, развлечения и т.д.
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08.06.2021 185
— До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тысяч новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах. Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах, — сообщила Догузова в интервью газете Известия.