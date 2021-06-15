Глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья

Это приводит к перегреву рынка и росту цен на Черноморском побережье.

Из-за ограничения международного авиасообщения на курортах Черного моря в России сейчас находятся толпы туристов. И спрос ожидаемо превысил предложения. Из-за этого цены на курортах растут, как на дрожжах. Об этом предупредила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Руководитель Ростуризма также указала на нехватку на Черноморском побережье качественных отелей. И назвала главной задачей на ближайшее будущее увеличение количества «качественных, современных, круглогодичных отелей».

Туристы отмечают, что в Сочи, Адлере и на других курортах ощутимо взлетели цены не только за проживание в гостиничных номерах, но и на продукты, развлечения и т.д.

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