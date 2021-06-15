«Круэлла» возглавила российский кинопрокат

Самым кассовым фильмом российского проката с 10 по 13 июня стала криминальная комедия «Круэлла».

Фильм рассказывает историю молодой девушки, мошенницы, стремящейся сделать имя в фэшн индустрии. В итоге она становится готовой на все, лишь бы поддержать стиль.

Образ героини блистательно воплотила Эмма Стоун, знакомая зрителям по таким проектам, как «Добро пожаловать в Zомбиленд», «Человек-паук» и «Ла-ла-Лэнд».

Лента собрала в прокате 148 млн рублей.

На втором месте оказался триллер «Заклятие-3: по воле дьявола», ему российские поклонники жанра ужасов отдали 120 млн рублей. По сюжету охотники за призраками ведут частное расследование убийства. Кстати, по некоторым данным, это зрители считают его самым худшим фильмов 2021 года.

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Третье место российского проката на этих выходных досталось фантастической ленте «Тихое место-2». Фильм собрал 82,3 млн рублей.