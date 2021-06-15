На бульваре Кутузова в Выборге горит квартира — фото

Во вторник, 15 июня в Выборге произошел пожар в многоквартирном доме. Очевидцы сообщают, что на месте уже работают три пожарных расчета.
В редакцию ivbg.ru прислали кадры с места происшествия на бульваре Кутузова, 35 в Выборге. Возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажного дома. Спасатели для эвакуации из горящей обстановки используют специальную лестницу.
Информация о пострадавших не поступала. Обстоятельства ЧП уточняются.
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15.06.2021 36