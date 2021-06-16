На региональной трассе Толмачево — Нарва начался ремонт

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» планируется обновить 10-километровый участок трассы Толмачево — Нарва в Лужском районе Ленобласти.

Дорожники уже сняли старый асфальт и приступили к укладке выравнивающего слоя полотна. Также будут заменены остановки, отремонтированы водопропускные трубы и очищены полосы отвода.

Всего в рамках нацпроекта в этом году обновят порядка 110 км региональных трасс. В частности, ремонтные работы уже идут на региональных трассах Красное Село — Гатчина — Павловск, Петербург – Ручьи.