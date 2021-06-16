Госдума одобрила льготы по НДС для ряда предприятий общепита

Автор: Александр Селиванов
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Госдума России приняла закон, освобождающий от НДС предприятия общественного питания с выручкой до 2 млрд рублей в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Принятый в среду Госдумой закон освобождает от НДС услуги, которые оказывают предприятия общепита (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита), а также выездное обслуживание, — говорится в сообщении.

Документ также позволяет предприятиям в сфере общепита сохранить сниженную ставку страховых взносов в том числе после прохождения порога отнесения к МСП в 250 человек.

Предложение запустить пилотный проект для общепита, освободив от НДС предприятия с выручкой не более 2 млрд рублей в год, озвучил в июне президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ. Согласно проекту, это позволит компаниям данного сегмента плавно перейти от одного налогового режима к другому.

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