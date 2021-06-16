На КАД самосвал и Газель едва не сплющили машину каршеринга — видео

Крупная авария произошла под Петербургом в среду, 16 июня. Очевидцу удалось запечатлеть на видео последствия аварии.

О серьезном ДТП на проспекте Энгельса сообщили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Очевидец происшествия сообщает, что на КАД в сторону Петербурга уже собирается пробка.

Предварительно известно, что в ДТП попало четыре машины. Наибольшие повреждения получила машина каршеринга, которую с двух сторон подперли две грузовые машины, чудом ее не сплющив.

Информации о пострадавших в происшествии не поступало.